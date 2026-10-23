Maria Ebene: Das Land übernimmt künftig die Regie

Die Suchtbetreuung in Vorarlberg stellt sich neu auf. Das Land und die Stiftung Maria Ebene wollen künftig enger zusammenarbeiten und eine gemeinsame gemeinnützige Gesellschaft gründen. Das Land übernimmt dabei die Mehrheit, um die Finanzierung langfristig abzusichern und Vorgaben des Rechnungshofs zu erfüllen.
Im Zentrum der Reform steht ein Umbau des Angebots. In Frastanz bündelt die Stiftung künftig die stationäre Betreuung. Ergänzend entstehen eine neue zentrale Tagesklinik sowie zwei Ambulanzen im Norden und Süden des Landes, um auch Jugendlichen tagesklinische Hilfe anzubieten. Die bisherigen Aufgaben und der Stiftungszweck bleiben uneingeschränkt erhalten, während die Verantwortlichen die Auswirkungen auf die Mitarbeiter sorgfältig begleiten wollen.
Enge Partnerschaft mit Wien
Zudem streben die Beteiligten eine engere Partnerschaft mit dem Anton-Proksch-Institut in Wien an. Dieser Schulterschluss soll den fachlichen Austausch stärken, den Personaleinsatz bei Engpässen erleichtern und die Einrichtung in Frastanz als westliches Kompetenzzentrum für Suchtfragen in Österreich etablieren. Die Details des Umbaus erarbeiten die Partner im kommenden Jahr, der Startschuss für die Umstrukturierung ist für 2028 anvisiert.
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