Maria Ebene: Das Land übernimmt künftig die Regie

Im Zentrum der Reform steht ein Umbau des Angebots. In Frastanz bündelt die Stiftung künftig die stationäre Betreuung. Ergänzend entstehen eine neue zentrale Tagesklinik sowie zwei Ambulanzen im Norden und Süden des Landes, um auch Jugendlichen tagesklinische Hilfe anzubieten. Die bisherigen Aufgaben und der Stiftungszweck bleiben uneingeschränkt erhalten, während die Verantwortlichen die Auswirkungen auf die Mitarbeiter sorgfältig begleiten wollen.