Alle 41 Stunden stirbt ein Wildtier auf der Straße

Auf das richtige Verhalten kommt es an

Doch was tun, wenn plötzlich ein Wildtier die Straße betritt? „Sobald ein Tier vor einem auftaucht, sollte man sofort abbremsen, abblenden und gegebenenfalls mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen. Keinesfalls jedoch sollte man Ausweichmanöver einleiten, weil dies in Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder mit Bäumen resultieren kann“ erklärt Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). Weiters sind Wildtiere wie Reh- und Rotwild oft im Rudel unterwegs, weshalb man gleich mit mehreren Vierbeinern rechnen muss, die zudem bei Wechsel des Untergrunds – etwa dem Betreten der Straße – und auch beim Blenden mit Scheinwerfern zunächst instinktiv stehen bleiben. Sollte es trotzdem einmal zu einem Unfall kommen, dann muss dieser auf jeden Fall der Polizei gemeldet werden.