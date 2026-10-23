Weitere Details zu Einbruch in Bregenzer Landhaus

Im Fall des Einbruchs ins Amt der Vorarlberger Landesregierung am frühen Donnerstagmorgen (die „Krone“ berichtete) wurden nun weitere Details bekannt. Die Täter erbeuteten mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Exekutive bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.