Weitere Details zu Einbruch in Bregenzer Landhaus

Im Fall des Einbruchs ins Amt der Vorarlberger Landesregierung am frühen Donnerstagmorgen (die „Krone“ berichtete) wurden nun weitere Details bekannt. Die Täter erbeuteten mehrere elektronische Geräte sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Exekutive bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und dem frühen Donnerstagmorgen um 6 Uhr in der Josef-Huter-Straße in Bregenz.
Die bislang unbekannten Täter hebelten an der Nordostseite der Abteilungen für Land- und Wasserwirtschaft der Landesregierung mit einem noch unbekannten Gegenstand ein Fenster im Treppenhaus auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude.
17 Türen aufgebrochen
Im Inneren machten sich die Diebe systematisch ans Werk und durchkämmten zunächst alle nicht verschlossenen Räumlichkeiten. Mit roher Gewalt brachen sie insgesamt 17 versperrte Bürotüren im Erdgeschoß sowie in zwei weiteren Etagen auf.
Mit Werkzeug wurden zudem diverse Rollcontainer und Schränke gewaltsam geöffnet und von den Tätern durchwühlt. Schlussendlich machten sich die Einbrecher mit mehreren elektronischen Geräten sowie einer unbestimmten Summe an Bargeld aus dem Staub.
Zeugen gesucht
Die Polizei sucht weiter intensiv nach den Tätern und bittet mögliche Zeugen, die in besagtem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Josef-Huter-Straße gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung zu setzen.
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