Marke Vorarlberg: „Millionen in den Sand gesetzt“

Über 310.000 Euro Miete jährlich für fragwürdiges Forum

Die Anfragebeantwortung zeige unter anderem, dass 400.000 Euro aus den Heimfallsrechten, die der Landtag für Kinderprojekte vorgesehen hatte, 2025 in die Konzeption einer „Markenerlebniswelt“ geflossen sind, die nie umgesetzt wurde. „Übrig geblieben ist das ‘forum Vorarlberg‘ am CAMPUS V, das die nächsten zehn Jahre fünf Millionen Euro an Steuergeld frisst und dessen Nutzen völlig unklar bleibt“, kritisiert Bernie Weber, der Wirtschaftssprecher der Grünen. Den größten Teil der Kosten macht die Miete aus: Das Land hat für zehn Jahre Räumlichkeiten angemietet, die Kosten dafür belaufen sich per anno auf satte 311.454 Euro netto. Dabei liegt für das im Mai eröffnete Forum nicht einmal ein Business-Plan vor. „Einen Zehnjahresvertrag ohne Business-Plan würde in der Privatwirtschaft niemand unterschreiben“, schimpft Weber.