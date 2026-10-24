Wende: Polizei zieht in früheres Gerichtsgebäude

Jetzt ist es offiziell: 2800 Quadratmeter Grund und mehr als 800 Quadratmeter Nutzfläche im Gebäude des ehemaligen Bezirksgerichts sind nun an die Gemeinde Neumarkt übertragen worden. „Das ist nur gemeinsam mit dem Land Salzburg gegangen, weil wir eine Förderung in der Höhe von 60 Prozent bekommen“, sagt Bürgermeister David Egger (SPÖ) und fügt hinzu: „Es hat mich sehr gefreut, dass das Land auch in finanziell schwierigen Zeiten dazu gestanden ist“. Der Kaufpreis lag bei 1,6 Millionen Euro.