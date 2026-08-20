Ortschef: „Wir wollen die Ostbucht neu beleben“

Gelände am See wird im Baurecht vergeben

Derzeit gibt es zwei Bewerber mit eigenen Konzepten für die Umgestaltung und Modernisierung. Eine Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, soll in den kommenden Wochen fallen. Vergeben wird das gesamte Areal im Baurecht. Sprich der neue Betreiber hat innerhalb Vorgaben freie Wahl, was er aus Gastro und Co. macht. Für die Gemeinde sollen dabei keine Kosten entstehen. Im kommenden Jahr könnte es wegen möglicher Bauarbeiten nur zu einem Notbetrieb gekommen.