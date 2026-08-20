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Ortschef: „Wir wollen die Ostbucht neu beleben“

Salzburg
20.08.2026 08:00
Neue Zeiten brechen am Wallersee an.
Neue Zeiten brechen am Wallersee an.(Bild: Krone KREATIV/Emma Sommeregger, andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Tage der Entscheidung! In den kommenden Wochen soll feststehen, wie es mit dem Campingplatz, dem Strandbad und der Gastro in Neumarkt am Wallersee weitergeht. Das gesamte Areal wird im Baurecht an einen neuen Pächter übergeben. Dabei gibt es aber einige Vorgaben. Chalets oder Zweitwohnsitze wird es nicht geben.

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Neue Zeiten brechen am Wallersee an. Die Stadt Neumarkt vergibt Strandbad, Campingplatz und Gastronomie in seiner Ostbucht neu. Dabei hat die Gemeinde klare Vorstellungen, wie sich das Areal entwickeln soll. „Der Campingplatz soll moderner und zeitgerecht werden. Die Gastronomie soll das ganze Jahr geöffnet sein und somit auch für die Einheimischen etwas bieten“, sagt Bürgermeister David Egger (SPÖ). Auch der Eintritt in das Strandbad muss nach Vorgaben der Stadt erschwinglich bleiben und die Familienfreundlichkeit gegeben sein.

Der Campingplatz soll kommendes Jahr moderner werden.
Der Campingplatz soll kommendes Jahr moderner werden.(Bild: Andreas Tröster)

Schon jetzt ist klar, dass kein Hotel entstehen wird. Da hat es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben. Auch Chalets und Zweitwohnsitzen schiebt Neumarkt einen Riegel vor. „Wir wollen was Bodenständiges und die Wertschöpfung bei Campingplätzen ist hoch“, so der Stadtchef. Man habe überlegt, als Gemeinde selbst den Betrieb zu führen, ist davon aber wieder abgekommen.

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Derzeit gibt es zwei Bewerber mit eigenen Konzepten für die Umgestaltung und Modernisierung. Eine Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, soll in den kommenden Wochen fallen. Vergeben wird das gesamte Areal im Baurecht. Sprich der neue Betreiber hat innerhalb Vorgaben freie Wahl, was er aus Gastro und Co. macht. Für die Gemeinde sollen dabei keine Kosten entstehen. Im kommenden Jahr könnte es wegen möglicher Bauarbeiten nur zu einem Notbetrieb gekommen.

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