Neumarkt investiert trotz anhaltender Krise

Viele Arbeiten im Ort stehen jetzt noch bevor

Ein Kredit hat die Stadt laut Egger in die finanzielle Misere gestürzt. „Das Haus der Vereine ist ein tolles Projekt. Wir hätten es uns aber nicht leisten können“, ist der Bürgermeister überzeugt. In den kommenden Jahren stehen einige wichtige Sanierungen an, die zu großen Herausforderungen werden.