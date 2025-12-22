Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Neumarkt investiert trotz anhaltender Krise

Salzburg
22.12.2025 15:00
Neumarkt ist zum zweiten Mal in Folge Ausgleichsgemeinde.
Neumarkt ist zum zweiten Mal in Folge Ausgleichsgemeinde.(Bild: Markus Tschepp)

Die Flachgauer Stadt Neumarkt darf trotz des Status als Ausgleichsgemeinde das alte Bezirksgericht im Zentrum kaufen. Auf längere Zeit gesehen ist das für Bürgermeister David Egger (SPÖ) ein Nullsummenspiel mit Mehrwert.

0 Kommentare

Schon jetzt ist klar, dass die Stadt Neumarkt am Wallersee auch im kommenden Jahr Ausgleichsgemeinde sein wird. Umso erstaunlicher ist es, dass die Gemeinde das alte Bezirksgericht – das neue ist nach Seekirchen übersiedelt – um 1,6 Millionen Euro kaufen kann beziehungsweise darf. Denn als Ausgleichsgemeinde muss das Land allen Investitionen zustimmen.

„Das Gebäude wird für Sicherheit und Infrastruktur verwendet, die oberste Priorität haben. Wir geben es im Baurecht weiter und können es so refinanzieren“, erklärt Bürgermeister David Egger (SPÖ). Neben der Polizei wird auch die Stadtbibliothek in dem großen denkmalgeschützten Gebäude eine neue Heimat finden.

Bürgermeister David Egger hat mit dem Gelände des ehemaligen Bezirksgerichts viel vor.
Bürgermeister David Egger hat mit dem Gelände des ehemaligen Bezirksgerichts viel vor.(Bild: Markus Tschepp)

Hinter dem Gericht sollen zusätzlich bis zu 13 geförderte Mietwohnungen für die Bevölkerung entstehen. „Und den großen Innenhof werden wir für die Öffentlichkeit zugänglich machen“, so der Stadtchef. So könnte etwa das Sommerkino dort veranstaltet werden.

Der Zeithorizont für das Projekt ist eng. Bis Ende 2028 soll alles fertig sein. „Es wird ja nichts billiger“, sagt Egger. 55 Prozent der Kosten übernimmt das Land, den Rest die Gemeinde. Außerdem wolle man die Zinsen für den Kredit schnell zurückzahlen.

Auch die Polizei soll im ehemaligen Bezirksgericht eine moderne Heimat bekommen.
Auch die Polizei soll im ehemaligen Bezirksgericht eine moderne Heimat bekommen.(Bild: Markus Tschepp)

Viele Arbeiten im Ort stehen jetzt noch bevor
Ein Kredit hat die Stadt laut Egger in die finanzielle Misere gestürzt. „Das Haus der Vereine ist ein tolles Projekt. Wir hätten es uns aber nicht leisten können“, ist der Bürgermeister überzeugt. In den kommenden Jahren stehen einige wichtige Sanierungen an, die zu großen Herausforderungen werden.

Lesen Sie auch:
Andreas Prohaska arbeitete jahrelang im Postpartner-Shop in Adnet. Mit Jahresende verliert er ...
Pakete auf Umwegen
In Adnet sperrt der nächste Postpartner zu
21.12.2025
Krone Plus Logo
Edtstadler-Interview
„Lasse mir nicht vorschreiben, Dirndl zu tragen“
20.12.2025

Ob beim Kindergarten, den Turnhallen, dem Seniorenheim oder dem Sportplatz: Überall gibt es dringenden Handlungsbedarf. Die neue Sportanlage musste ja schon gestrichen werden, „aber ein moderner Trainingsplatz muss auf jeden Fall kommen“, ist der Stadtchef sicher.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.012 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.074 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
102.423 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf