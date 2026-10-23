Seniorenbetreuerin nach Griff in Tresor abgetaucht

„Plötzlich ist sie aufgebrochen ...“

Auch eine weitere Zeugin – die Tochter einer bestohlenen Gepflegten – berichtete Ähnliches. „Niemand sonst hatte Gelegenheit, an das Geld zu kommen“, sagte die Frau, bei der mehr als 15.000 Euro entwendet wurden. Auch sei die Pflegerin an diesem Tag „plötzlich aufgebrochen“ und auf Nimmerwiedersehen abgereist.