Leistungsschau: Wiener Ring an zwei Tagen gesperrt

Nach Angaben des ÖAMTC gibt es zwischen der Operngasse und der Schottengasse am Sonntag von 7 bis 18 Uhr und am Montag von 8 bis 20 Uhr kein Durchkommen. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die Zweierlinie, also die Operngasse, Friedrichstraße, Getreidemarkt bis Landesgerichtsstraße bzw. Maria-Theresien-Straße.