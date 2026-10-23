Leistungsschau: Wiener Ring an zwei Tagen gesperrt

Umleitung in der Wiener Innenstadt: Anlässlich der Leistungsschau des Bundesheeres wird am kommenden Sonntag und Montag der Wiener Ring abschnittsweise gesperrt. Verzögerungen sind daher einzuplanen.
Nach Angaben des ÖAMTC gibt es zwischen der Operngasse und der Schottengasse am Sonntag von 7 bis 18 Uhr und am Montag von 8 bis 20 Uhr kein Durchkommen. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die Zweierlinie, also die Operngasse, Friedrichstraße, Getreidemarkt bis Landesgerichtsstraße bzw. Maria-Theresien-Straße.
Auch die Ringlinien sind von den Sperren betroffen und werden kurzgeführt bzw. umgeleitet.
Öffis anstatt Auto
Am Nationalfeiertag selbst wird allen Besuchern der Leistungsschau empfohlen, das Auto aufgrund von Parkplatzmangel besser gleich zu Hause stehenzulassen und auf die U-Bahnen umzusteigen.
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