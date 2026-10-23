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„Unerwünschte Person“

Vier Russen-Diplomaten müssen Österreich verlassen

Außenpolitik
23.10.2026 12:16
Die russische Botschaft in Wien
Die russische Botschaft in Wien(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Außenministerium weist vier russische Diplomaten aus. Dabei handelt es sich um drei Diplomaten der russischen Botschaft und ein Mitglied der russischen Delegation bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Man werde unweigerlich darauf reagieren, lautete die Reaktion darauf aus Russland.

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Das Außenministerium weist vier in Wien akkreditierte russische Diplomaten aus. Aufgrund von Erkenntnissen der österreichischen Sicherheitsbehörden seien Maßnahmen gegen vier russische Diplomaten ergriffen worden, teilte das Außenamt der APA am Freitag mit.

Russland werde unweigerlich auf die Ausweisung der vier Diplomaten aus Österreich reagieren, erklärte indes der stellvertretende russische Außenminister Dmitri Ljubinski gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. „Eine Reaktion ist unvermeidlich“, sagte der stellvertretende Minister.

„Mit diplomatischem Status unvereinbar“
„Drei Diplomaten der russischen Botschaft haben Tätigkeiten ausgeübt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar sind“, hieß es vom Außenministerium. „Sie wurden daher gemäß Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen zu unerwünschten Personen (personae non gratae) erklärt.

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Liste mit 21 Personen
Mitte August habe das Verteidigungsministerium Bundesheermitarbeiter und Milizsoldaten per E-Mail vor der Kontaktaufnahme durch mutmaßliche russische Agenten gewarnt und um Hinweise gebeten. Auf dieser Liste standen 21 Personen, deren Namen aus einem vom russischen Exilmedium „Proekt“ veröffentlichten Datenleck stammten, aber schon länger im Visier der österreichischen Behörden gewesen sein sollen.

Auf die Aufforderung des Ministeriums seien tatsächlich etliche Hinweise eingetrudelt, schreibt „profil“ weiters. Nun hätte sich manches so verdichtet, dass nun drei Personen dieser Liste tatsächlich ausgewiesen werden. Dazu komme ein vierter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) akkreditierter russischer Diplomat.

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