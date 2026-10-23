Neben Marecek verlässt auch Bähr „Die Bergretter“

Schock für die Fans der beliebten TV-Serie „Die Bergretter“: Nicht nur Heinz Maracek verlässt nach 17 Jahren die ORF-ZDF-Produktion. Seine Figur Franz Marthaler stirbt in der 18. Staffel (ab 28. Oktober in ORF 2) den Serientod. Für eine neue Mission im ZDF verlässt auch seine Kollegin Luise Bähr die Actionreihe.
„Wenn man eine Rolle so lange Zeit begleitet hat, dann wächst sie ans Herz“, sagte die 47-Jährige. Aber der Beruf lebe auch von Abwechslung, wurde sie vom ZDF weiter zitiert. Dem Bericht zufolge steht sie für ein Krimi-Format in Norddeutschland mit dem Arbeitstitel „SOKO Spurenjäger“ vor der Kamera.
Zwölf Jahre war Bähr laut ZDF in den Bergen im Einsatz. Der Sender begleitete sie an einem ihrer letzten Drehtage und zeigte sie im Hubschrauber: „Ich liebe Helifliegen“, sagte sie dort. „Und dann saß ich da und dachte, wow, das ist jetzt mein letzter Flug in roter Jacke.“ Bähr spielt in der Serie die Notärztin Katharina Strasser.
Die 18. Staffel startet 28. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 (24 Stunden im Voraus auf ORF ON). Der Serientod von von Publikumsliebling Maracek passiert Berichten zufolge in der Folge „Bruchstelle“ am 11. November.
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