Neben Marecek verlässt auch Bähr „Die Bergretter“

Zwölf Jahre war Bähr laut ZDF in den Bergen im Einsatz. Der Sender begleitete sie an einem ihrer letzten Drehtage und zeigte sie im Hubschrauber: „Ich liebe Helifliegen“, sagte sie dort. „Und dann saß ich da und dachte, wow, das ist jetzt mein letzter Flug in roter Jacke.“ Bähr spielt in der Serie die Notärztin Katharina Strasser.