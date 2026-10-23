Topspiele im Fokus: Heiße Duelle im Unterhaus

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.
SPG Axams/Grinzens – FC Patscherkofel (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasen „Lichten Boden Stadion“ Grinzens).
Der Tabellenvierte Axams/Grinzens empfängt im Topspiel der 2. Landesliga West den Tabellenzweiten Patscherkofel. Dieser konnte zuletzt beim 4:3-Heimsieg gegen Rietz/Stams die Partie in der Nachspielzeit drehen und dementsprechend Selbstvertrauen tanken. „Wir haben nicht aufgegeben und Moral bewiesen – das war stark“, erklärte Patscherkofel-Trainer Christoph Mantl.
Wie eng der Kampf an der Tabellenspitze ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Als Vierter liegt Axams/Grinzens nur einen Punkt hinter dem Führungsduo aus Zirl und dem heutigen Gegner Patscherkofel. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen möchte man im westlichen Mittelgebirge wieder drei Punkte einfahren.
FC Wacker Innsbruck II – SV Innsbruck (Freitag, 19 Uhr, Sportplatz Wiesengasse B).
Ein Innsbrucker Derby steht in der Frauen Tiroler Liga zwischen Wacker Innsbruck II und dem SVI auf dem Programm. Die schwarz-grünen Damen haben nach einem holprigen Saisonstart zuletzt drei Siege in Folge gefeiert und dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 17:0 erzielt.
Auch der SVI konnte ordentlich Selbstvertrauen tanken: Der Vizemeister der vergangenen Saison feierte zuletzt einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer FC Stubai und rückte damit auf Platz drei vor.
SV Haiming – SC Kundl (Freitag, 20 Uhr, Sportplatz Haiming).
Das Spitzenspiel der Tiroler Liga steigt zwischen Haiming und Kundl. Der Tabellenführer aus dem Oberland ist seit acht Runden ungeschlagen und möchte diese Serie im Heimspiel fortsetzen. Nach dem 5:4-Auswärtssieg bei Kematen hob Trainer Manuel Rott vor allem die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft hervor: „Wichtig war für uns, dass wir auf das 0:2 und 1:3 immer schnelle Antworten hatten – sonst wär’s problematisch geworden.“
Nach der 2:4-Auswärtsniederlage bei Mils und dem jüngsten 2:2-Remis beim Tabellenschlusslicht Wörgl will Kundl-Trainer Stefan Oberhuber mit seiner Mannschaft wieder in die Spur finden. „Aktuell haben wir ein kleines Tief, aus dem wir uns gemeinsam befreien müssen.“
SK Wilten – SPG Rinn/Tulfes (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasen Beselesportplatz Wilten-West).
In der 1. Gebietsliga Mitte-West kommt es zum Topspiel der Runde zwischen Tabellenführer Wilten und dem Viertplatzierten Rinn/Tulfes. Mit neun Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aus elf Saisonspielen gehen die Hausherren aus Innsbruck als klare Favoriten in die Partie.
Rinn/Tulfes hingegen hat mit 17 Toren in den vergangenen fünf Spielen seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Werner Weger weiß also, wo das Tor steht. „Wir haben keine Angst vor dem Gegner. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, ist alles möglich.“
Diese Begegnung ist das Krone-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr in der Zeitung und online auf sportkrone.at.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.