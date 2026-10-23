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TIROLER FUSSBALLSZENE

Topspiele im Fokus: Heiße Duelle im Unterhaus

Fußball Unterhaus
23.10.2026 09:14
Rinn/Tulfes möchte bei Wilten seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen.
Rinn/Tulfes möchte bei Wilten seine Offensivqualitäten unter Beweis stellen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SPG Axams/Grinzens – FC Patscherkofel (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasen „Lichten Boden Stadion“ Grinzens).
Der Tabellenvierte Axams/Grinzens empfängt im Topspiel der 2. Landesliga West den Tabellenzweiten Patscherkofel. Dieser konnte zuletzt beim 4:3-Heimsieg gegen Rietz/Stams die Partie in der Nachspielzeit drehen und dementsprechend Selbstvertrauen tanken. „Wir haben nicht aufgegeben und Moral bewiesen – das war stark“, erklärte Patscherkofel-Trainer Christoph Mantl.

Wie eng der Kampf an der Tabellenspitze ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Als Vierter liegt Axams/Grinzens nur einen Punkt hinter dem Führungsduo aus Zirl und dem heutigen Gegner Patscherkofel. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen möchte man im westlichen Mittelgebirge wieder drei Punkte einfahren.

FC Wacker Innsbruck II – SV Innsbruck (Freitag, 19 Uhr, Sportplatz Wiesengasse B).
Ein Innsbrucker Derby steht in der Frauen Tiroler Liga zwischen Wacker Innsbruck II und dem SVI auf dem Programm. Die schwarz-grünen Damen haben nach einem holprigen Saisonstart zuletzt drei Siege in Folge gefeiert und dabei ein beeindruckendes Torverhältnis von 17:0 erzielt.

Auch der SVI konnte ordentlich Selbstvertrauen tanken: Der Vizemeister der vergangenen Saison feierte zuletzt einen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer FC Stubai und rückte damit auf Platz drei vor.

SV Haiming – SC Kundl (Freitag, 20 Uhr, Sportplatz Haiming).
Das Spitzenspiel der Tiroler Liga steigt zwischen Haiming und Kundl. Der Tabellenführer aus dem Oberland ist seit acht Runden ungeschlagen und möchte diese Serie im Heimspiel fortsetzen. Nach dem 5:4-Auswärtssieg bei Kematen hob Trainer Manuel Rott vor allem die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft hervor: „Wichtig war für uns, dass wir auf das 0:2 und 1:3 immer schnelle Antworten hatten – sonst wär’s problematisch geworden.“

Nach der 2:4-Auswärtsniederlage bei Mils und dem jüngsten 2:2-Remis beim Tabellenschlusslicht Wörgl will Kundl-Trainer Stefan Oberhuber mit seiner Mannschaft wieder in die Spur finden. „Aktuell haben wir ein kleines Tief, aus dem wir uns gemeinsam befreien müssen.“

SK Wilten – SPG Rinn/Tulfes (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasen Beselesportplatz Wilten-West).
In der 1. Gebietsliga Mitte-West kommt es zum Topspiel der Runde zwischen Tabellenführer Wilten und dem Viertplatzierten Rinn/Tulfes. Mit neun Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aus elf Saisonspielen gehen die Hausherren aus Innsbruck als klare Favoriten in die Partie.

Rinn/Tulfes hingegen hat mit 17 Toren in den vergangenen fünf Spielen seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Trainer Werner Weger weiß also, wo das Tor steht. „Wir haben keine Angst vor dem Gegner. Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, ist alles möglich.“

Diese Begegnung ist das Krone-Spiel der Runde – immer dienstags um 7 Uhr in der Zeitung und online auf sportkrone.at.

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