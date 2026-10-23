Topspiele im Fokus: Heiße Duelle im Unterhaus

SPG Axams/Grinzens – FC Patscherkofel (Freitag, 19 Uhr, Kunstrasen „Lichten Boden Stadion“ Grinzens).

Der Tabellenvierte Axams/Grinzens empfängt im Topspiel der 2. Landesliga West den Tabellenzweiten Patscherkofel. Dieser konnte zuletzt beim 4:3-Heimsieg gegen Rietz/Stams die Partie in der Nachspielzeit drehen und dementsprechend Selbstvertrauen tanken. „Wir haben nicht aufgegeben und Moral bewiesen – das war stark“, erklärte Patscherkofel-Trainer Christoph Mantl.

Wie eng der Kampf an der Tabellenspitze ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Als Vierter liegt Axams/Grinzens nur einen Punkt hinter dem Führungsduo aus Zirl und dem heutigen Gegner Patscherkofel. Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen möchte man im westlichen Mittelgebirge wieder drei Punkte einfahren.