Abbiegende Vorrangstraße: Blinken, oder nicht?

Wo brav geblinkt wird, und wo nicht

Blinker und Handzeichen wurden an Kreuzungen ohne Ampel gesetzt (90 Prozent). Bei abbiegenden Vorrangstraßen – also an Kreuzungen, an denen die Vorrangstraße nicht geradeaus führt – waren es hingegen nur 56 (!) Prozent. Nosé: „In der Straßenverkehrsordnung ist eindeutig geregelt, dass jedes Abbiegen – und genau darum handelt es sich hier – rechtzeitig und während des gesamten Vorganges anzuzeigen ist. Die Beobachtung legt nahe, dass das Wissen um diese Regel häufig fehlt.“