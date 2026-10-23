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Wirbel um F1-Strecke

„Inakzeptabel!“ Max Verstappen platzt der Kragen

Formel 1
23.10.2026 09:36
Max Verstappen findet einmal mehr deutliche Worte.
Max Verstappen findet einmal mehr deutliche Worte.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Deutliche Worte von Max Verstappen! Aus der Sicht des Red-Bull-Stars sei der „Circuit of the Americas“, auf dem an diesem Wochenende der Große Preis der USA stattfindet, „inakzeptabel“.

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„Ich liebe diese Rennstrecke, ich liebe diese Stadt. Es ist eine der schönsten Strecken und einer der besten Orte, an die man kommen kann. Aber die Unebenheiten, die es hier gibt, sind inakzeptabel“, sorgt sich der Niederländer um seine Wirbelsäule.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/MARK THOMPSON)

In der Vergangenheit gab es bereits Änderungen auf der Strecke. Diese seien für Verstappen jedoch „nur ein Pflaster auf ein viel größeres Problem – nämlich das, was unter der Strecke liegt. Dieser Bereich muss vorrangig verstärkt werden.“

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/ANTHONY WALLACE)

Ein großer Streitfall sei der lockere Boden, der je nach Wetterverhältnissen dazu neigt, sich zu verschieben. „Natürlich kann man den Boden als Ausrede für das Problem heranziehen, aber man hätte sich schon früher darum kümmern und dafür sorgen müssen, dass das Fundament besser verstärkt wird“, so Verstappen, der bereits im September beim 6-Stunden-Rennen von Austin auf der Strecke fuhr.

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„Es gerät langsam außer Kontrolle“
Und Verstappen legt nach: „Ich freue mich also wirklich nicht darauf, dort zu fahren – schon allein wegen meiner Wirbelsäule. Ich habe darüber gescherzt, bevor ich herkam, aber das ist eigentlich kein Scherz. Das wird schon seit Jahren angesprochen und jetzt gerät es langsam außer Kontrolle!“

Antonelli vor Krönung
Sein Konkurrent Kimi Antonelli steht in Austin vor seiner Krönung als mit Abstand jüngster Weltmeister der Formel 1. Bereits in den USA könnte der Italiener den Titelgewinn fixieren: Dafür muss der 20-jährige Mercedes-Pilot das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf sein Teamkollege George Russell höchstens Neunter und Ferrari-Star Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.

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