„Inakzeptabel!“ Max Verstappen platzt der Kragen

Ein großer Streitfall sei der lockere Boden, der je nach Wetterverhältnissen dazu neigt, sich zu verschieben. „Natürlich kann man den Boden als Ausrede für das Problem heranziehen, aber man hätte sich schon früher darum kümmern und dafür sorgen müssen, dass das Fundament besser verstärkt wird“, so Verstappen, der bereits im September beim 6-Stunden-Rennen von Austin auf der Strecke fuhr.