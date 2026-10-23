„Inakzeptabel!“ Max Verstappen platzt der Kragen

Deutliche Worte von Max Verstappen! Aus der Sicht des Red-Bull-Stars sei der „Circuit of the Americas“, auf dem an diesem Wochenende der Große Preis der USA stattfindet, „inakzeptabel“.
„Ich liebe diese Rennstrecke, ich liebe diese Stadt. Es ist eine der schönsten Strecken und einer der besten Orte, an die man kommen kann. Aber die Unebenheiten, die es hier gibt, sind inakzeptabel“, sorgt sich der Niederländer um seine Wirbelsäule.
In der Vergangenheit gab es bereits Änderungen auf der Strecke. Diese seien für Verstappen jedoch „nur ein Pflaster auf ein viel größeres Problem – nämlich das, was unter der Strecke liegt. Dieser Bereich muss vorrangig verstärkt werden.“
Ein großer Streitfall sei der lockere Boden, der je nach Wetterverhältnissen dazu neigt, sich zu verschieben. „Natürlich kann man den Boden als Ausrede für das Problem heranziehen, aber man hätte sich schon früher darum kümmern und dafür sorgen müssen, dass das Fundament besser verstärkt wird“, so Verstappen, der bereits im September beim 6-Stunden-Rennen von Austin auf der Strecke fuhr.
„Es gerät langsam außer Kontrolle“
Und Verstappen legt nach: „Ich freue mich also wirklich nicht darauf, dort zu fahren – schon allein wegen meiner Wirbelsäule. Ich habe darüber gescherzt, bevor ich herkam, aber das ist eigentlich kein Scherz. Das wird schon seit Jahren angesprochen und jetzt gerät es langsam außer Kontrolle!“
Antonelli vor Krönung
Sein Konkurrent Kimi Antonelli steht in Austin vor seiner Krönung als mit Abstand jüngster Weltmeister der Formel 1. Bereits in den USA könnte der Italiener den Titelgewinn fixieren: Dafür muss der 20-jährige Mercedes-Pilot das Rennen gewinnen, gleichzeitig darf sein Teamkollege George Russell höchstens Neunter und Ferrari-Star Lewis Hamilton höchstens Fünfter werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.