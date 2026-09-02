Klubs verlieren immer mehr Spieler an den „Osten“

Hartberg war bis zuletzt auf der Suche nach einem offensiven Flügel: „Wir hätten auch gerne einen Spieler wie Fitz gehabt“, so Obmann Erich Korherr, „aber das ist nicht unsere finanzielle Kragenweite.“ Korherr ortet das gute Gehaltsniveau im Osten aber nicht nur in Steuervorteilen: „Auch der TV-Topf wirft dort mehr ab als bei uns.“ Wo ja ab heuer gekürzt wurde, Hartberg etwa 900.000 Euro weniger zur Verfügung hat.