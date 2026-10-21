Schicksals-Herbst | 14-Tage-Frist für SPÖ

14-Tage-Frist für SPÖ. Aber wie wir von Rudolf Anschober auch wissen: Die 14-Tage-Frist ist mehr oder weniger unendlich wiederholbar. Und so wird man die Koalitionsfähigkeit der SPÖ auch in den nächsten 14 Tagen beobachten. Und in den darauffolgenden. Und so weiter … Allerdings wird die Zeitspanne für jene, die mit einem eventuellen Neuwahltermin Ende Jänner kommenden Jahres spekuliert haben mögen, immer knapper. Neuwahlen vom Zaun zu brechen, das bedarf in Österreich einer vielwöchigen Vorbereitungs- und Beschlusszeit. Und davor muss das Wahlvolk auf ein Platzen der Koalition eingestimmt werden. Zwei Wochen reichen dafür nicht. Daher eher die Wette: Die Regierung hält. Auch wenn man nie weiß, was irgendeinem Politiker, irgendeiner Partei hierzulande einfällt …