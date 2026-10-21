Finale der Global Champions Tour nun in Verona

Finale der Mannschaftswertung mit 6,5 Millionen Euro dotiert

Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt. Es gibt dort so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert.