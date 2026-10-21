Finale der Global Champions Tour nun in Verona

Angesichts der ständigen Huthi-Attacken ist das Finale der Global Champions Tour der Springreiter in Riad abgesagt worden! Das Turnier mit einem Rekordpreisgeld von 11,25 Millionen Euro wurde stattdessen nach Verona verlegt, wie die vom Weltverband genehmigte neue Ausschreibung zeigt ...
In der Hauptstadt des von den Huthi-Rebellen immer wieder attackierten Königreichs Saudi-Arabien sollte das Event vom 18. bis zum 21. November ausgetragen werden.
Finale der Mannschaftswertung mit 6,5 Millionen Euro dotiert
Stattdessen reisen die Reiter nun in fünf Wochen nach Norditalien. Auf dem Messegelände von Verona findet zwei Wochen zuvor bereits eine Weltcup-Station statt. Es gibt dort so viel Preisgeld wie bei keinem anderen Reitturnier der Welt. Allein das Finale der Mannschaftswertung ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert.
Zuvor hat die Global Champions Tour noch zwei Stationen, am Wochenende in Kairo und eine Woche später in Rabat. Ende September war die Tour ja vor dem Schloss Schönbrunn in Wien zu Gast gewesen.
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