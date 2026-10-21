Selenskyj würde Status quo an Frontlinie passen

Das Einfrieren der Frontlinien und eine Waffenruhe seien das „absolute Minimum“, das man von Russland fordere. Selenskyjs Position ist nicht neu. Die ukrainische Regierung hat bereits mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Der Kreml lehnt das aber ab und argumentiert, dass der Ukraine damit nur eine Atempause zur Wiederaufrüstung gegeben werde. Putin behauptet, dass seine Truppen ständig weiter vorrücken, auch US.Präsident Donald Trump neigt zu dieser Sichtweise. Tatsächlich hat die ukrainische Armee den russischen Vormarsch in diesem Sommer gestoppt und an einigen Abschnitten zurückgedrängt.