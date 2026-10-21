Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein echter Weg“

Selenskyj würde Status quo an Frontlinie passen

Außenpolitik
21.10.2026 22:51
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut eigener Aussage bereit, die aktuellen ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut eigener Aussage bereit, die aktuellen Frontlinien im Krieg mit Russland zu akzeptieren.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass er bereit sei, die aktuellen Frontlinien zu akzeptieren, um damit den Krieg zu beenden. „Ja, wir müssen jetzt die Frontlinien einfrieren. Ich denke, das ist ein echter Weg, diesen Krieg zu beenden“, sagte er zum US-Sender Fox News.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Einfrieren der Frontlinien und eine Waffenruhe seien das „absolute Minimum“, das man von Russland fordere. Selenskyjs Position ist nicht neu. Die ukrainische Regierung hat bereits mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Der Kreml lehnt das aber ab und argumentiert, dass der Ukraine damit nur eine Atempause zur Wiederaufrüstung gegeben werde. Putin behauptet, dass seine Truppen ständig weiter vorrücken, auch US.Präsident Donald Trump neigt zu dieser Sichtweise. Tatsächlich hat die ukrainische Armee den russischen Vormarsch in diesem Sommer gestoppt und an einigen Abschnitten  zurückgedrängt.

Selenskyj unterstützt laut eigener Aussage einen aktuellen US-Vorschlag für dreiseitige Verhandlungen mit Russland und den Vereinigten Staaten. Ein solches Treffen auf Ebene von Unterhändlern solle möglichst bald stattfinden, idealerweise bis Anfang November, sagte er am Mittwoch. Dabei könne über Friedensvorschläge und ein mögliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs gesprochen werden. Laut Selenskyj gab es Gespräche mit US-Vertretern.

Von links: der US-Sondergesandte Steve Witkoff im Gespräch mit Russlands Machthaber Wladimir ...
Von links: der US-Sondergesandte Steve Witkoff im Gespräch mit Russlands Machthaber Wladimir Putin(Bild: AFP/GAVRIIL GRIGOROV)

Trump wieder zuversichtlich
Diese folgten auf ein Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg. Witkoff übergab Putin Dokumente, die er am Vortag in Oslo mit Selenskyj und Europäerinnen und Europäern als Vorschläge für eine Friedenslösung formuliert hatte. Konkrete Inhalte waren zunächst nicht bekannt. Der Kreml bewertet die Vorschläge jedenfalls kritisch. Putin sei aber zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine und den Vereinigten Staaten ab dem 10. November bereit, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow. Ein möglicher Ort könnte Abu Dhabi sein.

Lesen Sie auch:
Stephen Hubbard im Oktober 2024 in Moskau vor Gericht: Er wurde in Russland verurteilt, weil er ...
Nach Bitte von Trump
Putin lässt inhaftierten US-Bürger Hubbard frei
21.10.2026
Um Krieg zu beenden
Trump macht Druck: Ukraine soll Deal zustimmen
20.10.2026
Frontlinie unverändert
Putin will Donbass in maximal 1,5 Jahren erobern
02.10.2026

Donald Trump äußerte sich wieder einmal zuversichtlich. „Vielleicht sind wir jetzt so nah dran wie noch nie“, sagte er am Mittwoch in Washington. Das Treffen zwischen Witkoff und Putin hat laut Staatsmedien etwa drei Stunden gedauert. Witkoff bezeichnete den Austausch als „konstruktiv“. Es gebe noch wichtige Arbeit zu erledigen, aber Trump bleibe entschlossen, sich weiter für ein Ende dieses Krieges einzusetzen. Mit am Verhandlungstisch saßen auch Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow und sein Beauftragter für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, Kirill Dmitrijew. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll per Telefon zugeschaltet worden sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.10.2026 22:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.189 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
110.067 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
96.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1525 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1356 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Außenpolitik
„Ein echter Weg“
Selenskyj würde Status quo an Frontlinie passen
„Sicher wünschenswert“
Weidel will auf EU-Ebene mehr mit FPÖ kooperieren
Krone Plus Logo
Die vielen Privilegien
Chauffeure und PR: Wo an den Unis abkassiert wird
Hoppala in Deutschland
Tabaksteuer-Gesetz aus Versehen in Kraft getreten
Keine Rückzahlung
30.000 Euro zu viel Gehalt für Insolvenzfonds-Chef
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf