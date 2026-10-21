„Wir sind sicher noch nicht über dem Berg!“

„Wenn man sich anschaut, was die letzte Woche alles passiert ist, können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein. Man hat schon einige Dinge gesehen, die sich verändert haben“, meinte ein sichtlich erleichterter Benjamin Nissner. Also alles eitel Wonne? Nein! „Es hat sich sicher schon wesentlich leichter angefühlt. Aber wir sind mit Sicherheit noch lange nicht über den Berg“, fügte der 28-jährige Wiener an. Wie gut den Bulls der Trainerwechsel getan hat, können Nissner und Co am Freitag erneut unter Beweis stellen. Dann geht’s für den Ex-Serienmeister nach Innsbruck.