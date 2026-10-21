Serienmeister Steindorf drohen heuer harte Zeiten

STEINDORF. Der Abonnement-Meister träumt jetzt vom fünften Streich! Wie von 2015/16 bis ’18/19 holte Steindorf auch zuletzt von 2020/21 bis ’25/26 vier Titel in Folge – und ist weiter voll motiviert. „Bei uns gibt’s kein Ausruhen, wir wollen immer mehr. Jetzt soll der fünfte Pokal her, das hat in dieser Klasse noch keiner geschafft“, sagt Sportchef Armin Ratz. Die Abgänge von Ruslan Gelfanov, Martin Pewal und Marco Mayrobnig bereiten kein Kopfzerbrechen – mit Bomber Daniel Ban, Top-Verteidiger Daniel Hintermann (fürs Körperspiel!), Bernhard Schützenhofer und Keeper Andre Zitterer lud man perfekt nach. Einser-Goalie Lukas Moser bleibt definitiv an Bord.