Papst Leo XIV. braucht keine neue Behandlung mehr

Südafrika-Reise steht nichts im Weg

„Ich habe mich denen nahe gefühlt, die diese Krankheit durchmachen“, sagte der Pontifex. Er bedankte sich beim Personal der Klinik in Rom. Vor seiner Entlassung hatte er sich noch einmal den Brustkorb röntgen und Blut abnehmen lassen. Vor dem Befund der histologischen Untersuchungen war noch nicht klar, ob sich anderswo im Körper Metastasen gebildeten hatten. Zur weiteren Behandlung waren zunächst ebenfalls keine Angaben gemacht worden. Bekannt ist, dass Leo XIV. Atemtherapie erhält.