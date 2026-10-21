BW Linz gewann ICE-Schlager gegen Vienna Capitals

Die Black Wings Linz haben am Mittwoch den Schlager der ICE-Hockey-League gegen die Vienna Capitals mit 4:1 gewonnen und damit den Anschluss an Leader Bozen gehalten.
Die Südtiroler hatten die Linzer zuletzt 5:0 bezwungen und ließen auch Innsbruck (6:0) keine Chance. Meister Graz99ers besiegte die Gäste aus Mailand 5:3 und fügte dem Liga-Neuling die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Partien zu. Für die Steirer war es der vierte Sieg in fünf Matches. Milano konnte zweimal einen Rückstand wettmachen, doch letztlich waren je zwei Treffer durch den US-Amerikaner Clay Hanus und Paul Huber sowie von Jonas Dobnig verantwortlich für den Sieg der Hausherren.
In Linz brachten Brady Shaw und Oskar Maier die Black Wings in der 11. und 15. Minute auf die Siegerstraße. Simon Bourque verkürzte in der 27. Minute auf 1:2 und die Partie blieb eine Zeit lang offen. Doch nach einem schweren Fehler in der Abwehr der Caps erhöhte Graham Knott im Schlussdrittel (47.) auf 3:1 für die Oberösterreicher, die dann den Druck weiter erhöhten und dank des zweiten Treffers von Shaw (53.) die Vorentscheidung im Spiel des Zweiten gegen den Fünften schafften.
Kärnten – Ungarn: 2:0 – Siege für VSV und KAC
In Villach und Klagenfurt endete das Mittwoch-Duell Kärnten gegen Ungarn mit 2:0. Der Villacher SV bezwang Ferencvaros auch dank zweier Treffer von Joel Teasdale sicher mit 4:1, Rekordmeister KAC hatte schon mit einer 5:1-Führung nach zwei Dritteln die Weichen zum 6:3-Sieg über Fehervar gestellt. Bei den Rotjacken gab es sechs verschiedenen Torschützen. Für beide Kärntner Vereine war es nach zuletzt mehreren Niederlagen ein wichtiges Signal zur Trendwende.
In Salzburg stand im Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana erstmals Teemu Levijoki als Headcoach an der Bande. Vor eigenem Publikum freute sich der Finne über einen knappen 1:0-Sieg über Olimpija Laibach. Den Siegestreffer hatte Peter Schneider schon in der 7. Minute erzielt. Zuletzt war der Kanadier Alan Letang bei den Red Bulls nach einem missglückten Saisonstart abgelöst worden. Schlusslicht Pioneers Vorarlberg blieb beim bisher einzigen Punkt und verlor auch beim HC Pustertal 1:3.
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