BW Linz gewann ICE-Schlager gegen Vienna Capitals

In Linz brachten Brady Shaw und Oskar Maier die Black Wings in der 11. und 15. Minute auf die Siegerstraße. Simon Bourque verkürzte in der 27. Minute auf 1:2 und die Partie blieb eine Zeit lang offen. Doch nach einem schweren Fehler in der Abwehr der Caps erhöhte Graham Knott im Schlussdrittel (47.) auf 3:1 für die Oberösterreicher, die dann den Druck weiter erhöhten und dank des zweiten Treffers von Shaw (53.) die Vorentscheidung im Spiel des Zweiten gegen den Fünften schafften.