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Bei Sporting Lissabon

Autsch! LASK-Goalie muss nach K.o. verletzt raus

Champions League
21.10.2026 22:38
Lukas Jungwirth
Lukas Jungwirth(Bild: AFP/FILIPE AMORIM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das sah gar nicht gut aus! LASK-Goalie Lukas Jungwirth musste im Champions-League-Hit bei Sporting Lissabon nach einem Zusammenprall samt K.o. verletzt raus.

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Es war in der 48. Minute beim Stand von 1:1. Nach einem perfekten Steilpass von Catamo krachen Luis Suarez und Jungwirth außerhalb des Strafrauns zusamenn. Der Linzer bleibt benommen liegen, wird minutenlang behandelt – und musste schließlich auf Anraten der medizinischen Abteilung vom Platz.

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Immerhin er konnte das Spielfeld auf den Beinen verlassen und sträubte sich sogar gegen den Wechsel. Für ihn kam Tobias Schützenauer zu seinem CL-Debüt.

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Wie schlimm es Jungwirth tatsächlich erwischt hat, ist noch nicht bekannt.

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