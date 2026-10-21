Autsch! LASK-Goalie muss nach K.o. verletzt raus

Es war in der 48. Minute beim Stand von 1:1. Nach einem perfekten Steilpass von Catamo krachen Luis Suarez und Jungwirth außerhalb des Strafrauns zusamenn. Der Linzer bleibt benommen liegen, wird minutenlang behandelt – und musste schließlich auf Anraten der medizinischen Abteilung vom Platz.