Gesundheit hat eine Nummer

Gesundheitliche Fragen entstehen oft in Momenten der Unsicherheit: Was soll ich tun? Wo muss ich hin? Wer Sicherheit braucht, ruft am besten 1450 Wien an. „Dort wird geklärt, was als Nächstes sinnvoll ist - kostenlos und rund um die Uhr. Als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen ist die telefonische Gesundheitsberatung bereits vielen bekannt. Aber wissen Sie auch, was heute alles dahintersteckt?