Gesundheit hat eine Nummer

Gesundheitliche Fragen entstehen oft in Momenten der Unsicherheit: Was soll ich tun? Wo muss ich hin? Wer Sicherheit braucht, ruft am besten 1450 Wien an. „Dort wird geklärt, was als Nächstes sinnvoll ist - kostenlos und rund um die Uhr. Als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen ist die telefonische Gesundheitsberatung bereits vielen bekannt. Aber wissen Sie auch, was heute alles dahintersteckt?
Wenn das Kind am Abend plötzlich hohes Fieber bekommt oder die Rückenschmerzen übers Wochenende stärker werden, sind Sie nicht allein. Das speziell geschulte Team aus diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen von 1450 Wien hilft Ihnen Tag und Nacht unkompliziert bei der Einschätzung gesundheitlicher Beschwerden und empfiehlt die für Sie bestmögliche weitere Versorgung.
Orientierung ist nur einen Anruf entfernt
Muss ich mit meinem Anliegen ins Spital? Nicht unbedingt: Handelt es sich nicht um einen Notfall, kann je nach Beschwerde eine Arztpraxis, eine andere medizinische Anlaufstelle oder auch die weitere Versorgung zu Hause der passende nächste Schritt sein. Ist ein Arztbesuch etwa nicht möglich, kann ein Termin für eine ärztliche Videoberatung vergeben werden. Dabei können Ärzt:innen im Bedarfsfall auch eRezepte oder elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ausstellen.
Mehr als Fieber und Schmerzen
So vielfältig wie die Menschen selbst, sind auch ihre gesundheitlichen Anliegen. Analog dazu wurde auch das umfangreiche Serviceangebot von 1450 Wien in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Durch digitale Services wie ärztliche Videoberatung, Terminbuchung für Spitalsambulanzen, Primärversorgungseinheiten, Impfungen, oder die Anbindung des Ärztefunkdienstes 141 an 1450 wird die telefonische Gesundheitsberatung immer mehr zur zentralen Versorgungsdrehscheibe für Wiener:innen.
Eine Nummer für alle Fälle
Sie benötigen einen Termin für eine Knie-OP oder eine fällige Schutzimpfung? Vielleicht haben Sie Fragen zu Apotheken oder bestimmten Medikamenten? Oder aber Sie erwarten ein Kind und möchten wissen, wo Sie sich für eine Geburt anmelden können? Ob Infos, Terminbuchung, ärztliche Videoberatung oder allgemeine Gesundheitsberatung: 1450 Wien ist in allen Fällen für Sie da.
Ist eine medizinische Einschätzung notwendig, fragen die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen Ihre Beschwerden strukturiert ab, schätzen die Dringlichkeit Ihres Anliegens sorgfältig ein und ermitteln den für Sie bestmöglichen weiteren Versorgungsweg.
Unsicher? 1450 klärt das.
1450 Wien: Gesundheit hat eine Nummer.