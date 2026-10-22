„Seilbahnen könnte man auch als Öffis verstehen“

„Das Skifahren an sich ist nicht klimaschädlich“

Vor zurückhaltenden Gästen stellt sich das Podium vorerst die Frage selbst, ob der Wintersport noch leistbar ist. „Ja“, sagt Gerber, „alles wird teurer. Die Frage müsste heißen, was man sich leisten möchte.“ Allerdings bestätigt Karin Seiler, dass vor allem die Hauptzielgruppe, unsere nördlichen Nachbarn, durchaus sparwillig sind. Die Aufenthaltsdauer sei folglich kürzer geworden – und wenn dafür die Anzahl der Urlaubsreisen steigt, sei gemeinsam mit den Tagesgästen auf den Straßen dementsprechend viel los. Eine perfekte Überleitung zu jenem Thema, das (ungeplant) den Großteil des Abends beherrschte: die Mobilität. Eine Thematik, die auch einen Schwerpunkt für POW darstellt.