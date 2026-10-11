Mitreden über den Tourismus: Dialogreihe startet

„Durchs Reden kemmen die Leut’ zamm.“ Das ist das Motto der Veranstaltungsreihe „Tourismusforum on tour“. Bei Diskussionsabenden in verschiedenen Bezirken will dieses von Tirol Werbung und Land ins Leben gerufene Dialogformat den offenen Austausch zwischen Bevölkerung, Tourismusverantwortlichen und Experten fördern.

Aktuelle und relevante touristische Themen können so in gemütlichem Wirtshausambiente diskutiert werden. Die Bevölkerung ist aufgerufen, mitzureden und aus erster Hand Entwicklungen einer für Tirol so prägenden Branche mit bis zu 50.000 Beschäftigten in den Hauptsaisonen zu erfahren.