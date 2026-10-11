Mitreden über den Tourismus: Dialogreihe startet

Die Premiere im Vorjahr war ein Erfolg, das Interesse der Tiroler Bevölkerung groß – jetzt geht das spannende Diskussionsformat „Tourismusforum on tour“ in die nächste Runde. Start ist am 14. Oktober zum heißen Thema Naturschutz.
„Durchs Reden kemmen die Leut’ zamm.“ Das ist das Motto der Veranstaltungsreihe „Tourismusforum on tour“. Bei Diskussionsabenden in verschiedenen Bezirken will dieses von Tirol Werbung und Land ins Leben gerufene Dialogformat den offenen Austausch zwischen Bevölkerung, Tourismusverantwortlichen und Experten fördern.
Aktuelle und relevante touristische Themen können so in gemütlichem Wirtshausambiente diskutiert werden. Die Bevölkerung ist aufgerufen, mitzureden und aus erster Hand Entwicklungen einer für Tirol so prägenden Branche mit bis zu 50.000 Beschäftigten in den Hauptsaisonen zu erfahren.
Erste Station ist Rum
Nach den ersten Veranstaltungen im Vorjahr mit großem Publikumsinteresse war rasch klar: Das „Tourismusforum on tour“ hat Zukunft. Der Auftakt der heurigen Reihe erfolgt am Mittwoch (14.10., ab 18 Uhr) im Gasthaus Canisiusbrünnl in Rum. Schwerpunktthema des Abends: Tirols Natur zwischen Schutzanspruch und Nutzungsdruck. Neben Tourismuslandesrat Mario Gerber und Tirol-Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler steht der Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins, Clemens Matt, als Gesprächspartner zur Verfügung (Anmeldung ist erbeten unter: tfot@tirolwerbung.at).
Weitere Stationen des „Tourismusforum on tour“ sind heuer Imst (20. Oktober), Kitzbühel (22. Oktober) und Assling (11. November).
Alle Informationen zur Auftaktveranstaltung und den weiteren Stationen gibt es online unter: www.tirolwerbung.at/ tourismusforum-on-tour
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