SOS Kinderdorf: Gefeuerter Leiter will hohe Summe

Grundlage für Kündigung fehle völlig

Am Donnerstag kam es nun zum Start eines Vorfahrens vor dem Arbeits- und Sozialgericht am Landesgericht Innsbruck. Moser und sein Anwalt meldeten dabei eine Entschädigung an, da die Kündigung „jeder rechtlichen Grundlage“ entbehre. Zunächst wurden 284.000 Euro gefordert und bei Verhandlungsbeginn ergänzte man, auch einen Vergleich (168.000 Euro) akzeptieren zu wollen. Die Vertreter von SOS Kinderdorf willigten jedoch nicht ein. In der Folge ging es mit ersten Einvernahmen bereits um Inhaltliches.