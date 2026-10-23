Hitzig! Völlig wilde Szenen beim Spitzenspiel

„Die erste Halbzeit war katastrophal – mit schlechter Wurfausbeute“, so Boss Tom Menzl, der zwischenzeitlich wie Jugendleiterin Sandra Zapletal nach JAGS-Unsportlichkeit gegen Topscorer Schuh (8) aufgebracht am Spielfeldrand stand. „Zweite Halbzeit haben wir die Chancen vergeben, näher heranzukommen. Letztlich war es ein gebrauchter Tag und sehr ernüchternd. Gratulation an Vöslau, das in allen Belangen besser war.“ In einer enorm hitzigen Partie …