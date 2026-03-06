Eva Ursprung: „Feminismus war extrem unanständig“

„Inzwischen sind Frauen in der Kunst salonfähig geworden, und es ist nicht mehr dringlich, eigene Medien zu kreieren“, sagt Ursprung: „Frauen-Netzwerke sind nach wie vor notwendig, um den ständig drohenden Rollback zu verhindern.“ Diesen Rollback – die Rückkehr zu alten Zeiten, die nicht immer besser waren – kritisiert Ursprung auch bei Themen wie Umweltschutz oder Klimawandel. In der aktuellen Ausstellung in Graz beschäftigt sie sich mit dem Element Wasser und wie wichtig für unser Leben, aber auch bedroht es ist: „Vielleicht müssten wir so manche alten Werte und Vorstellungen im Wasser versenken, um etwas Neues und Positives zu schaffen“, sagt Ursprung.