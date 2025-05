Mozarts „Figaro“ für Weltfrieden & Feminismus

Der Graf hat in Ihrer Inszenierung eine große Präsenz und Dominanz. Wird er gar zur Hauptperson?

Das ist für mich hundertprozentig Susanna. Aber der Graf ist natürlich das Problem. Wenn man über die toxische Kombination von Sex und Macht nachdenkt, hat das viel mit der eigenen Biografie zu tun, damit, wer man ist, mit der hierarchischen Position, dem Geschlecht, in welcher Zeit man groß wurde. So ist auch mein Konzept entstanden. Bei einem Dinner mit einer bunten, gemischten Gesellschaft kam es zu einer MeToo-Diskussion und die Ansichten darüber waren so unglaublich unterschiedlich, dass ich alle diese Blickwinkel separat pro Akt zeigen wollte. In der Ouvertüre sind wir noch ganz in der Commedia dell‘arte.