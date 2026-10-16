Zusätzliche Truppen
Bulgarien bittet NATO nach Drohnenangriff um Hilfe
Nach der Serie von Drohnenangriffen auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer hat Bulgarien die NATO offiziell um die Stationierung von Kampfflugzeugen und Drohnenabwehrsystemen gebeten.
Entsprechende Briefe seien an den NATO-Generalsekretär und den NATO-Oberbefehlshaber geschickt worden, um die eigenen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, so Verteidigungsminister Dimitar Stojanow. Dies bedeute auch die Verlegung zusätzlicher Truppen auf bulgarisches Territorium.
Anschluss an Drohnenabwehr-Initiative
„Wir warten auf ihre Entscheidung“, erklärte der Minister. Eine Stellungnahme der NATO lag zunächst nicht vor. Stojanow kündigte an, sich bald mit seinen Amtskollegen aus den ebenfalls zur NATO gehörenden Ländern Rumänien und der Türkei treffen zu wollen, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Bulgarien will sich auch bis Ende Oktober einer Drohnenabwehr-Initiative der NATO anschließen.
Zuletzt häuften sich im Schwarzen Meer die Drohnenangriffe auf Handelsschiffe. Betroffen waren in den vergangenen Wochen auch mehrere Schiffe in Schwarzmeer-Wirtschaftszonen. Auch im rumänischen Luftraum werden seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die benachbarte Ukraine immer wieder Drohnen im Zuge von russischen Angriffen auf ukrainische Donauhäfen gesichtet.
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