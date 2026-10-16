Bulgarien bittet NATO nach Drohnenangriff um Hilfe

Anschluss an Drohnenabwehr-Initiative

„Wir warten auf ihre Entscheidung“, erklärte der Minister. Eine Stellungnahme der NATO lag zunächst nicht vor. Stojanow kündigte an, sich bald mit seinen Amtskollegen aus den ebenfalls zur NATO gehörenden Ländern Rumänien und der Türkei treffen zu wollen, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Bulgarien will sich auch bis Ende Oktober einer Drohnenabwehr-Initiative der NATO anschließen.