Rektoren-Besetzung: „Fall politischer Korruption“

Wirbel herrscht derzeit an der Pädagogische Hochschule in Baden (Niederösterreich): Durch eine „Intrigen-Liste“ soll der Vizerektorin der Chefsessel verwehrt geblieben sein. Stattdessen wurde ein ÖVP-Mann berufen. Die Stimmung ist seit der Neubesetzung im Keller, die Gleichstellungskommission ist ebenfalls eingeschaltet. Polz‘ Anwalt ortet gar „politische Korruption“.
Eines Tages fiel Edda Polz, der langjährigen Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule in Baden (Niederösterreich), eine brisante Checkliste in die Hände – mit 117 Punkten, die teilweise schon abgehakt waren. Wie sich später herausstellte, war es eine Liste, die den ehemaligen Rektor Erwin Rauscher abberufen sollte. „Und mit ihm alle Personen, die unter seinem Schirm gearbeitet hatten, entmachten sollte“, vermutet sie. Wer sie verfasst hat, bleibt bisher ein Rätsel. In der Hochschule, die Lehrer für heimische Pflichtschulen ausbildet, hat sie ein Lauffeuer ausgelöst.
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