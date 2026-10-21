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Prüfbericht zur MA 35

Gnadenlose Abrechnung: Pass-Behörde im Tiefschlaf

Wien
21.10.2026 05:15
Hausdurchsuchung, Freistellung, Haft: Neben massiven Verzögerungen beschäftigt die MA 35 nun ...
Hausdurchsuchung, Freistellung, Haft: Neben massiven Verzögerungen beschäftigt die MA 35 nun auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Philipp Stewart
Porträt von Viktoria Graf
Von Philipp Stewart und Viktoria Graf

Akten, die jahrelang unberührt liegen, ein Amt, das die Volksanwaltschaft schriftlich abblitzen lässt, und ein Verwaltungsgericht, das die Arbeit nachholen muss: Die Kontrolleure stellen der Wiener Einwanderungsbehörde (MA 35) ein verheerendes Zeugnis aus. Obendrein ermittelt die Justiz wegen Korruptionsverdachts.

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Fünf Jahre. So lange rührte sich nichts im Akt eines Mannes, der im Juni 2020 in Wien die Staatsbürgerschaft beantragt hatte. Die geforderten Unterlagen lieferte er im Oktober 2020. Danach: Funkstille bis Oktober 2025. „Gründe für diesen Stillstand nannte die Behörde keine“, heißt es trocken im neuen Bericht der Volksanwaltschaft (VA).

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