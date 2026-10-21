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Sicherheitszentrum Neu

Nicht nur Polizei soll von Prachtbau profitieren

Tirol
21.10.2026 05:00
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Bei der Sicherheit wird nicht gespart: Das zeigt sich anhand des 160 Millionen Euro teuren Sicherheitszentrums in Innsbruck, das am Dienstag seinen Vollbetrieb aufgenommen hat. Von hier aus wird nicht nur die gesamte Polizeiarbeit in Tirol koordiniert.

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Sieben Baukörper, davon fünf Neubauten und der sanierte Altbestand in der Kaiserjägerstraße in Innsbruck bilden das neue Sicherheitszentrum, das am Dienstag seinen Vollbetrieb aufnahm. In Summe sind nun 19 Organisationsteile der Landespolizeidirektion und des Innenministeriums an einem Standort vereint.

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Wir können in die Sicherheit investieren, weil wir an anderer Stelle, nämlich im Bereich Asyl, sparen. In den nächsten drei Jahren 250 Mio. Euro. 

Innenminister Gerhard Karner

„Damit können viele Synergien genutzt und den dort Dienst versehenden Polizeibeamtinnen und -beamten hochmoderne Arbeitsbedingungen zur Verfügung gestellt werden“, erläuterte „Hausherr“ Landespolizeidirektor Helmut Tomac bei einem Presserundgang mit Innenminister Gerhard Karner und LH Anton Mattle. Offiziell eröffnet wird das in Summe 160 Millionen Euro teure Gebäude im Frühjahr 2027.

Innenminister Gerhard Karner (li.) und Landeshauptmann Anton Mattle bei der Präsentation des ...
Innenminister Gerhard Karner (li.) und Landeshauptmann Anton Mattle bei der Präsentation des neuen Landessicherheitszentrums(Bild: Johanna Birbaumer)

Moderner Stützpunkt und Ausbildungszentrum 
Am neuen Standort, der in Teilen schon seit 2024 in Betrieb ist, arbeiten mehr als 900 Bedienstete aus Exekutive und Verwaltung, knapp ein Drittel davon sind Frauen. Es dient aber auch als Ausbildungszentrum: Zusätzlich absolvieren täglich bis zu 36 Beamte aus ganz Tirol ihr Einsatztraining. Unter anderem steht hierfür ein moderner Schießstand zur Verfügung.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Innenminister Gerhard Karner, LH Anton Mattle, ARE-GF ...
Landespolizeidirektor Helmut Tomac, Innenminister Gerhard Karner, LH Anton Mattle, ARE-GF Christine Dornaus (v.li.)(Bild: Johanna Birbaumer)
LKA-Leiterin Katja Tersch präsentierte das Cybercrime Trainingscenter CCTC
LKA-Leiterin Katja Tersch präsentierte das Cybercrime Trainingscenter CCTC(Bild: Johanna Birbaumer)
Der Cybercrime Schulungsraum
Der Cybercrime Schulungsraum(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
Einsatzzentrale: Hier laufen die Fäden zusammen und die Polizeiarbeit landesweit koordiniert
Einsatzzentrale: Hier laufen die Fäden zusammen und die Polizeiarbeit landesweit koordiniert(Bild: Johanna Birbaumer)

Kurze Wege, schnelle Entscheidungen
Die Tiefgarage bietet Platz für mehr als 470 Fahrzeuge, insgesamt beträgt die Nutzfläche mehr als 56.000 Quadratmeter, „das ist so viel wie die Messe Innsbruck oder das halbe Wiener Rathaus“, veranschaulichte Christine Dornaus, Geschäftsführerin der BIG-Tochter Austrian Real Estate, die die Pläne der Wiener Architekten in die Tat umsetzte.

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Profitieren sollen aber auch die Bürger: „Durch kurze Wege, schnelle Entscheidungen, Service und gute Ergebnisse für ein sicheres Tirol“, fasste Innenminister Karner die Zielsetzung zusammen.

Wertschöpfung blieb großteils in Tirol
„Das ist eine großartige Investition, die auch unterstreicht, dass der Republik Österreich die Sicherheit im ganzen Land ein ganz großes Anliegen ist“, sagte LH Anton Mattle. „Man hat hier Geld in die Hand genommen und so auch zur Wertschöpfung in Tirol beigetragen.“

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