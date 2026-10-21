Nicht nur Polizei soll von Prachtbau profitieren

Moderner Stützpunkt und Ausbildungszentrum

Am neuen Standort, der in Teilen schon seit 2024 in Betrieb ist, arbeiten mehr als 900 Bedienstete aus Exekutive und Verwaltung, knapp ein Drittel davon sind Frauen. Es dient aber auch als Ausbildungszentrum: Zusätzlich absolvieren täglich bis zu 36 Beamte aus ganz Tirol ihr Einsatztraining. Unter anderem steht hierfür ein moderner Schießstand zur Verfügung.