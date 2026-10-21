So viel Gehalt muss der Fake-Lehrer zurückbezahlen

„Ich hoffe, die Bildungsdirektion Oberösterreich gewährt, dass ich den Betrag bis Ende des Jahres zahlen kann, binnen 14 Tagen geht es sich nicht aus“ – Christian Mayrhofer ist geknickt. Der als „Fake-Lehrer“ bekannt gewordene 49-Jährige wurde am 8. Oktober vom Arbeits- und Sozialgericht Linz zur Rückzahlung von 75.513 Euro verdonnert. Doch das ist längst nicht alles.