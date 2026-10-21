So viel Gehalt muss der Fake-Lehrer zurückbezahlen

Ein 49-Jähriger unterrichtete 15 Jahre ohne Lehrerdiplom. Nun verlangte die Bildungsdirektion Oberösterreich das zu viel bezahlte Gehalt von Christian Mayrhofer zurück und gewann vor Gericht. Auch in Wien und Niederösterreich musste er für seine Schwindelaktion blechen – was auf seine Lebenssituation massive Auswirkungen hatte.
„Ich hoffe, die Bildungsdirektion Oberösterreich gewährt, dass ich den Betrag bis Ende des Jahres zahlen kann, binnen 14 Tagen geht es sich nicht aus“ – Christian Mayrhofer ist geknickt. Der als „Fake-Lehrer“ bekannt gewordene 49-Jährige wurde am 8. Oktober vom Arbeits- und Sozialgericht Linz zur Rückzahlung von 75.513 Euro verdonnert. Doch das ist längst nicht alles.
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