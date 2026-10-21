Rätselraten um Leiche in Auto vor Jagdschloss

Tod mit Fragezeichen

Das ist in so einem Fall reine Routine, muss natürlich nicht bedeuten, dass es sich hier um einen Kriminalfall handelt. Es könnte sich auch als natürlicher Tod herausstellen. „Uns liegt noch kein Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung vor“, so Kitz. In den nächsten Tagen hofft man aber, mehr zu wissen.