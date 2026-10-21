Erst Sonne, dann Regen: Kaltfront im Anmarsch

Der Herbst zeigt sich am Mittwoch von zwei vollkommen unterschiedlichen Seiten. Während sich der Osten Österreichs noch über Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 22 Grad freuen darf, ziehen im Westen bereits dunkle Regenwolken auf. Eine Kaltfront und ein Italientief nehmen Österreich in die Zange. Und damit nicht genug: Am Donnerstag wird es im ganzen Land deutlich kühler.
Am Mittwoch zeigt sich ein regelrechter Wetter-Zweikampf: Während sich im Osten nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder noch die Sonne durchsetzen kann, ist der Regenschirm im Westen und Südwesten vielerorts bereits ein treuer Begleiter. Besonders in Osttirol und Oberkärnten müssen sich die Menschen auf reichlich Regen einstellen.
Im Laufe des Tages breiten sich die dichten Wolken und Niederschläge langsam weiter in Richtung Osten aus. Wer dort noch ein paar Sonnenstrahlen ergattern möchte, hat allerdings gute Chancen: Gebietsweise bleibt es sogar bis zum Abend trocken.
Und auch das Thermometer spielt noch einmal mit! Bei Höchstwerten bis zu 22 Grad wird es vor allem ganz im Osten für Ende Oktober noch einmal ausgesprochen mild.
Im Süden drohen sogar Gewitter
Weniger gemütlich sieht es hingegen südlich der Alpen aus. Dort können sich in die Regengebiete vereinzelt sogar Gewitter mischen. Dazu frischt der Wind vielerorts auf: Besonders im Osten und im Bergland weht teils lebhafter Südostwind, während er im Westen zunehmend auf westliche Richtungen dreht.
Donnerstag bringt deutlichen Temperatursturz
Wer die milden Temperaturen noch genießen möchte, sollte die Gelegenheit am Mittwoch nutzen. Denn schon am Donnerstag erreichen die Höchstwerte dann nur noch 9 bis 15 Grad.
Zunächst halten sich vor allem im Osten noch dichte Regenwolken, ehe sich das Wetter im Tagesverlauf langsam beruhigt und vielerorts wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Im Süden und Südosten bleibt es länger trüb. In den Bergen kann es oberhalb von 1200 bis 1700 Metern sogar schneien.
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