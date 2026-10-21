Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich zweigeteilt

Erst Sonne, dann Regen: Kaltfront im Anmarsch

Österreich
21.10.2026 05:00
Der Herbst zeigt sich am Mittwoch von zwei Seiten: Während im Osten noch die Sonne lacht, ziehen ...
Der Herbst zeigt sich am Mittwoch von zwei Seiten: Während im Osten noch die Sonne lacht, ziehen im Westen bereits dunkle Regenwolken auf.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Herbst zeigt sich am Mittwoch von zwei vollkommen unterschiedlichen Seiten. Während sich der Osten Österreichs noch über Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 22 Grad freuen darf, ziehen im Westen bereits dunkle Regenwolken auf. Eine Kaltfront und ein Italientief nehmen Österreich in die Zange. Und damit nicht genug: Am Donnerstag wird es im ganzen Land deutlich kühler.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Mittwoch zeigt sich ein regelrechter Wetter-Zweikampf: Während sich im Osten nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder noch die Sonne durchsetzen kann, ist der Regenschirm im Westen und Südwesten vielerorts bereits ein treuer Begleiter. Besonders in Osttirol und Oberkärnten müssen sich die Menschen auf reichlich Regen einstellen.

Im Laufe des Tages breiten sich die dichten Wolken und Niederschläge langsam weiter in Richtung Osten aus. Wer dort noch ein paar Sonnenstrahlen ergattern möchte, hat allerdings gute Chancen: Gebietsweise bleibt es sogar bis zum Abend trocken.

Und auch das Thermometer spielt noch einmal mit! Bei Höchstwerten bis zu 22 Grad wird es vor allem ganz im Osten für Ende Oktober noch einmal ausgesprochen mild.

Im Süden drohen sogar Gewitter
Weniger gemütlich sieht es hingegen südlich der Alpen aus. Dort können sich in die Regengebiete vereinzelt sogar Gewitter mischen. Dazu frischt der Wind vielerorts auf: Besonders im Osten und im Bergland weht teils lebhafter Südostwind, während er im Westen zunehmend auf westliche Richtungen dreht.

Donnerstag bringt deutlichen Temperatursturz
Wer die milden Temperaturen noch genießen möchte, sollte die Gelegenheit am Mittwoch nutzen. Denn schon am Donnerstag erreichen die Höchstwerte dann nur noch 9 bis 15 Grad.

Lesen Sie auch:
Am Wochenende könnte die Schneefallgrenze sogar auf 1000 Meter sinken.
Wetterumschwung
Erster kräftiger Schneefall in den Alpen erwartet
20.10.2026

Zunächst halten sich vor allem im Osten noch dichte Regenwolken, ehe sich das Wetter im Tagesverlauf langsam beruhigt und vielerorts wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Im Süden und Südosten bleibt es länger trüb. In den Bergen kann es oberhalb von 1200 bis 1700 Metern sogar schneien. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
21.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
114.436 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
113.568 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.511 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1521 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1310 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
968 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Prüfbericht zur MA 35
Gnadenlose Abrechnung: Pass-Behörde im Tiefschlaf
Sicherheitszentrum Neu
Nicht nur Polizei soll von Prachtbau profitieren
Im Halloween-Fieber
Ein Burgenländer erweckt Riesenmonster zum Leben
War es Mord?
Rätselraten um Leiche in Auto vor Jagdschloss
Krone Plus Logo
Er will längere Frist
So viel Gehalt muss der Fake-Lehrer zurückbezahlen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf