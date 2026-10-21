Erst Sonne, dann Regen: Kaltfront im Anmarsch

Der Herbst zeigt sich am Mittwoch von zwei vollkommen unterschiedlichen Seiten. Während sich der Osten Österreichs noch über Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 22 Grad freuen darf, ziehen im Westen bereits dunkle Regenwolken auf. Eine Kaltfront und ein Italientief nehmen Österreich in die Zange. Und damit nicht genug: Am Donnerstag wird es im ganzen Land deutlich kühler.