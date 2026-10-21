„Würde niemals gegen einen Marcel Hirscher wetten“

„What`s up?“, grinste Ted Ligety im Gespräch mit der „Krone“ ins Telefon, „bald bin ich wieder in Österreich.“ Tatsächlich hob der Mr. Riesentorlauf am Dienstag ab in Richtung München, fuhr anschließend weiter nach Sölden. „Ich bin erst zum zweiten Mal nach meinem Karriereende dort, das erste Mal seit vier Jahren – ich freue mich auf die Rückkehr, der Berg war immer gut zu mir.“