„Würde niemals gegen einen Marcel Hirscher wetten“

Einst lieferten sie sich packende Duelle um die Vorherrschaft im Riesentorlauf, nun fiebert Ted Ligety dem näher rückenden Comeback von Marcel Hirscher entgegen. Außerdem sprach der US-Amerikaner, der am Wochenende zu Gast in Sölden ist, mit der „Krone“ über den Saisonstart, seine Liebe zum Rettenbachferner und seine Favoriten.
„What`s up?“, grinste Ted Ligety im Gespräch mit der „Krone“ ins Telefon, „bald bin ich wieder in Österreich.“ Tatsächlich hob der Mr. Riesentorlauf am Dienstag ab in Richtung München, fuhr anschließend weiter nach Sölden. „Ich bin erst zum zweiten Mal nach meinem Karriereende dort, das erste Mal seit vier Jahren – ich freue mich auf die Rückkehr, der Berg war immer gut zu mir.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.