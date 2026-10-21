Sparkurs in Gemeinden: Kooperation oder Fusion?

Die Ausgangslage ist so klar wie trist: Immer mehr Gemeinden in Niederösterreich steht finanziell das Wasser bis zum Hals. Daher gibt das Land das Motto „Gemeinsam agieren, gemeinsam profitieren“ aus. Gemeindekooperationen sollen künftig erleichtert und gefördert werden.

Gemeinsam statt einsam

„Nicht jede Gemeinde muss alles allein machen. Wenn Orte zusammenarbeiten, können sie Kräfte bündeln und Kosten sparen“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Erfolgen sollen diese Kooperationen über Gemeindeverbände.