Erneuter Aufruf zu mehr Gemeindefusionen in OÖ

Knapp 200 von insgesamt 438 Gemeinden in Oberösterreich konnten im abgelaufenen Jahr ihren Haushalt nicht ausgleichen. Heuer dürfte die Zahl der sogenannten Härteausgleichsgemeinden weiter ansteigen. Angesichts der finanziellen Notlagen in vielen Amtsstuben ruft der Direktor des Landesrechnungshofs (LRH), Rudolf Hoscher, erneut dazu auf, Zusammenlegungen von Gemeinden zu forcieren. Der LRH habe dem Land empfohlen, Kommunen hinsichtlich Fusionen zu beraten, sagte Hoscher am Freitag gegenüber der APA. Es wurde zwar eine eigene Stelle eingerichtet, diese fokussiere sich jedoch auf Beratungen zu Kooperationen.