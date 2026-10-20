Betrugswelle schwappt über den Großraum Innsbruck

Die Tiroler Polizei wandte sich am Dienstagnachmittag mit einer Warnmitteilung an die Bevölkerung. Aktuell komme es wieder vermehrt zu Anrufen von Betrügern, die sich als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben. Betroffen sei insbesondere der Großraum Innsbruck!
„Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Kriminalbeamte aus und geben an, dass für einen Angehörigen eine Kaution zu übergeben sei. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, lautete der Appell der Exekutive.
Insbesondere in Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land kam es am Dienstag zu einer Häufung von solchen Anrufen.
So können Sie sich schützen
Da es immer wieder zu solchen Betrügereien mit teils enormen Schäden kommt, gibt die Polizei Tipps.
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