Betrüger zitierten ihr Opfer vors Gerichtsgebäude

Sozusagen unter dem Auge des Gesetzes wurde Dienstagnachmittag in Kufstein im Tiroler Unterland ein Betrug abgewickelt. Eine Pensionistin (78) übergab Geld und Schmuck vor dem Bezirksgericht an Kriminelle. Der Übergabeort war nicht zufällig gewählt worden.
Eine betagte Dame, die Angst um ihren Enkel hat. Und eine Betrügerbande ohne Skrupel. Das sind die Zutaten eines Kriminalfalls, der die Polizei Kufstein beschäftigt. Passiert ist das ganze Dienstagnachmittag.
Die 78-jährige Pensionistin wurde telefonisch kontaktiert. Ihr Enkel sei mit einem E-Scooter in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine Frau ums Leben kam. Im Schock ließ sich die Tirolerin von den Fremden dazu verleiten, Geld und Schmuck zusammenzusuchen, um eine Kaution für den Enkel vor Gericht zu zahlen.
Fahndung ohne Erfolg
Die noch unbekannten Täter vereinbarten mit ihrem Opfer ein Treffen im Bereich des Bezirksgerichts in der Georg-Pirmoser-Straße. Sie gaben an, das Geld sofort zu Gericht zu bringen. Vor Ort wartete gegen 15.15 Uhr ein Mann auf die 78-Jährige und nahm Geld und Schmuck in Empfang. Dann war der Unbekannte auch schon wieder verschwunden. Die ganze Zeit hatte ein Komplize telefonisch Kontakt mit der Frau gehalten, damit sie nicht zum Nachdenken kommt.
Die Polizei sucht Zeugen
Nach der Übergabe dann das böse Erwachen. Ein Anruf beim Sohn genügte und die Pensionistin erkannte, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Doch eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen Hinweise zu dem Geldkurier geben können. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß, schlank, hatte einen Oberlippenbart und dunkles Haar (südländischer Typ). Er trug eine dunkle Hose und eine beige Steppjacke.
Hinweise an die Polizei Kufstein: 059133/7210.
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