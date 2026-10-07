Betrüger zitierten ihr Opfer vors Gerichtsgebäude

Fahndung ohne Erfolg

Die noch unbekannten Täter vereinbarten mit ihrem Opfer ein Treffen im Bereich des Bezirksgerichts in der Georg-Pirmoser-Straße. Sie gaben an, das Geld sofort zu Gericht zu bringen. Vor Ort wartete gegen 15.15 Uhr ein Mann auf die 78-Jährige und nahm Geld und Schmuck in Empfang. Dann war der Unbekannte auch schon wieder verschwunden. Die ganze Zeit hatte ein Komplize telefonisch Kontakt mit der Frau gehalten, damit sie nicht zum Nachdenken kommt.