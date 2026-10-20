„How I Met Your Mother“-Star (46) hat geheiratet

US-Schauspieler Jason Segel (46, „How I Met Your Mother“) und die Tänzerin Kayla Radomski (35) haben geheiratet.
Laut der US-Zeitschrift „People“ fand die Feier im kalifornischen Pasadena statt. Radomski hatte im Juni 2025 auf Instagram ihre Verlobung mit dem Hollywood-Star bekannt gegeben.
Die Hochzeit sei ein „absoluter Traum“ gewesen, schrieb Radomski zu einem Foto in einer Instagram-Story, das sie mit „Mrs. Segel“ unterzeichnete.
Auf Bildern war zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Bekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom „How I Met Your Mother“. Seit Jänner 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie „Shrinking“ mit.
Er wirkte auch an zahlreichen Filmdrehbüchern mit und war in Hollywood-Komödien wie „Beim ersten Mal“, „Nie wieder Sex mit der Ex“, „Fast verheiratet“ oder „Sex Tape“ zu sehen.
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