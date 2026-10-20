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„Am Boden zerstört“: Ski-Ass verletzt sich schwer!

Ski Alpin
20.10.2026 06:34
Valérie Grenier hat sich beim Training in Sölden schwer am Knie verletzt und fällt für ...
Valérie Grenier hat sich beim Training in Sölden schwer am Knie verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/valeriegrenier)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitterer Rückschlag unmittelbar vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden! Die kanadische Ski-Rennläuferin Valerie Grenier hat sich bei einer Trainingseinheit am Rettenbachgletscher am Knie verletzt. Für die 29-Jährige ist die Saison damit vorerst auf Eis gelegt. Am Freitag muss sie sich einer Operation unterziehen.

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Ausgerechnet vor dem ersten Riesentorlauf des Winters am Samstag (24. Oktober) erwischte es die dreifache Weltcupsiegerin. Grenier, die auch den letzten Riesentorlauf des Vorjahres für sich entschieden hatte, machte die Verletzung auf Instagram öffentlich.

Auf einem Foto ist die Kanadierin auf Krücken zu sehen. „Zu sagen, ich bin am Boden zerstört, ist eine Untertreibung“, schrieb Grenier. „Ich fliege am Dienstag nach Hause. Die komplette Auswirkung der Verletzung werde ich erst erfahren, wenn ich am Freitag operiert werde.“

Wie schwer das Knie tatsächlich beschädigt ist und wie lange die Ausfallzeit dauern wird, ist noch unklar.

Schon mehrere schwere Verletzungen
Für Grenier ist es ein weiteres bitteres Kapitel ihrer von Verletzungen geprägten Karriere. Im Februar 2019 hatte sie sich bei einem Sturz im Abfahrtstraining in Åre den Knöchel sowie Schien- und Wadenbein gebrochen. Erst rund eineinhalb Jahre später kehrte sie in den Rennsport zurück und konzentrierte sich zunehmend auf Riesentorlauf und Super-G.

Auch im Jänner 2024 wurde die Kanadierin jäh gestoppt. Nur zwei Tage nach ihrem ersten Abfahrts-Podestplatz, Rang drei in Cortina d‘Ampezzo, stürzte sie beim Super-G kurz vor dem Ziel schwer. Die Folgen: Oberarmbruch, Kreuzbandriss und ein angerissenes Innenband. Die Saison war damit beendet. Nun droht der nächste längere Ausfall. Beim Weltcup-Start der Damen in Sölden fehlen neben Grenier auch die italienischen Stars Federica Brignone und Sofia Goggia.

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