„Am Boden zerstört“: Ski-Ass verletzt sich schwer!

Auch im Jänner 2024 wurde die Kanadierin jäh gestoppt. Nur zwei Tage nach ihrem ersten Abfahrts-Podestplatz, Rang drei in Cortina d‘Ampezzo, stürzte sie beim Super-G kurz vor dem Ziel schwer. Die Folgen: Oberarmbruch, Kreuzbandriss und ein angerissenes Innenband. Die Saison war damit beendet. Nun droht der nächste längere Ausfall. Beim Weltcup-Start der Damen in Sölden fehlen neben Grenier auch die italienischen Stars Federica Brignone und Sofia Goggia.