Der Trainer lädt die Mannschaft zum Essen ein

„Wir haben eine gute Verbindung zum SVI, man kennt und schätzt sich – ihr Präsident Hans Glabonjat war ja bei uns Trainer“, erklärte Andreas Lanza, sportlicher Leiter der SPG

Die gemeinsame Vergangenheit schützt allerdings nicht vor sportlichem Ehrgeiz. „Natürlich will man ein Derby gewinnen, die Jungs haben alles reingeschmissen – nur dieses Mal hat es leider nicht gereicht“, zeigte sich Lanza realistisch.