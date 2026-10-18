Die Fauxpas des Bierhändlers

Irren ist menschlich und auch Schiedsrichter machen Fehler. So etwa Laurens van Ravens, dem 1972 die Auswärtstorregel abhanden gekommen war. Kann passieren! Sagt auch „Krone“-Autor Harald Petermichl, der sich diese und andere Referee-Kuriositäten ein wenig genauer angeschaut hat.
Dass der deutsche Rekordmeister FC Bayern München heißt, ist sattsam bekannt. Dass aber der Diplom-Trophäenpolierer des Clubs aus Giesing die bisher 35 ergatterten Salatschüsseln dazu benutzt, den Spielern vor dem täglichen Training ein reichhaltiges Salatbuffet zu kredenzen, ist dagegen wohl eher eine Mär. Egal, in Schottland kann man über läppische 35 Titel nur milde lächeln, denn der dortige Rekordmeister Celtic Glasgow kann sage und schreibe 56 Titel vorweisen und die Rangers als Lokalrivale immerhin deren 55, obwohl sie 2012 wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten sogar in die vierte Liga verbannt wurden und erst zur Saison 2016/2017 wieder erstklassig kicken durften. Beide Teams aus der Stadt am River Clyde haben übrigens auch je einen Europapokal in ihrem Trophäenschrank.
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