Umgestürzter Baum legt Stromversorgung lahm

Ein umgestürzter Baum hat am Samstagabend im Dornbirner Ortsteil Wieden für einen Feuerwehreinsatz und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Der Baum kippte von einem Privatgrundstück auf die Fahrbahn. Dabei traf er die Heckscheibe eines geparkten Autos und beschädigte einen Stromkasten. Drei Haushalte in Vorarlberg waren kurzzeitig ohne Strom.