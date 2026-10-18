Umgestürzter Baum legt Stromversorgung lahm

Ein umgestürzter Baum hat am Samstagabend im Dornbirner Ortsteil Wieden für einen Feuerwehreinsatz und Verkehrsbehinderungen gesorgt.
Der Baum kippte von einem Privatgrundstück auf die Fahrbahn. Dabei traf er die Heckscheibe eines geparkten Autos und beschädigte einen Stromkasten. Drei Haushalte in Vorarlberg waren kurzzeitig ohne Strom.
Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit vier Fahrzeugen an, zersägte den Baum und räumte die Straße wieder frei. Um das beschädigte Fahrzeug vor der Witterung zu schützen, sicherten die Einsatzkräfte die zerbrochene Scheibe mit einer Plastikfolie. Der verbliebene Baumstamm wurde vorerst abgesperrt. Die endgültige Beseitigung übernimmt der städtische Forstbetrieb in den kommenden Tagen.
Verkehr musste ausweichen
Während der Aufräumarbeiten musste die Straße Wieden für rund zwei Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Dornbirn standen auch die Stadt- und Bundespolizei sowie ein Fahrzeug des Energieversorgers VKW im Einsatz.
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