1,7 Promille: Lenker krachte gegen Hausfassade

Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit hat ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Bludenz einen schweren Unfall verursacht.
Der Pkw-Lenker aus dem Montafon war gegen 6.15 Uhr auf der Hermann-Sanderstraße unterwegs, als er zunächst mit dem Reifen gegen eine Grundstücksmauer prallte. Beim anschließenden Linksabbiegen verlor er völlig die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen geparkten Pkw. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das stehende Fahrzeug gegen eine Hausfassade geschoben wurde.
Junger Mann wollte nicht ins Spital
Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, lehnte eine weitere medizinische Untersuchung jedoch ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille – die Polizei nahm ihm den Führerschein noch an der Unfallstelle vorläufig ab.
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