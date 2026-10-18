1,7 Promille: Lenker krachte gegen Hausfassade

Der Pkw-Lenker aus dem Montafon war gegen 6.15 Uhr auf der Hermann-Sanderstraße unterwegs, als er zunächst mit dem Reifen gegen eine Grundstücksmauer prallte. Beim anschließenden Linksabbiegen verlor er völlig die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in einen geparkten Pkw. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das stehende Fahrzeug gegen eine Hausfassade geschoben wurde.