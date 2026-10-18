Unbekannte fällen Baum und blockieren Straße

Besonders tückisch: Das Hindernis lag direkt hinter einer scharfen Kurve. Weil es dunkel war, keine Straßenbeleuchtung brennt und der Asphalt vom Regen nass war, hätten Autofahrer den Stamm erst im allerletzten Moment bemerkt. Die Stadtpolizei reagierte schnell, sperrte die Stelle ab und verhinderte so Schlimmeres. Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit acht Kräften aus, zersägte das Holz und räumte die Fahrbahn frei. Kurz darauf konnte die Gütlestraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.