Mopedfahrerin (29) verletzt sich bei Sturz

Nach dem Aufprall stürzte die 29-Jährige auf die Straße. Sie zog sich dabei leichte Abschürfungen an beiden Knien zu. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend in das Landeskrankenhaus Bregenz. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei führte bei allen Beteiligten Alkoholtests durch, die jeweils negativ ausfielen.