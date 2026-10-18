Mopedfahrerin (29) verletzt sich bei Sturz

Auf der Montfortstraße (L190) in Bregenz ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 29-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste dennoch ins Spital gebracht werden.
Es war gegen 12.30 Uhr, als ein 38-jähriger Autofahrer auf der L190 in Richtung Lauterach unterwegs war und plötzlich scharf abbremsen musste, weil das Auto vor ihm langsamer wurde. Die nachfolgende Mopedfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte gegen das Heck des Autos.
Nach dem Aufprall stürzte die 29-Jährige auf die Straße. Sie zog sich dabei leichte Abschürfungen an beiden Knien zu. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend in das Landeskrankenhaus Bregenz. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei führte bei allen Beteiligten Alkoholtests durch, die jeweils negativ ausfielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.